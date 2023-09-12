Tesla и ее поставщики вложат 15 миллиардов долларов в строительство завода в Мексике

Автопроизводитель Tesla и его поставщики инвестируют 15 млрд долларов в течение следующих двух лет в завод, стоимость которого уже в три раза превышает первоначальную сумму.

Об этом сообщает Tesla.

Еще в марте этого года генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания откроет гигафабрику на севере штата Нуэво-Леон. На тот момент Маск не детализировал инвестиции Tesla, но мексиканские официальные лица заявили, что завод предусматривает инвестиции в размере 5 млрд долл.

Однако теперь губернатор штата Нуэво-Леон Самуэль Гарсия, выступая на заводе заявил, что теперь в завод будет вложено втрое больше средств.

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"Только компания Tesla и ее поставщики за два года сгенерируют инвестиции в размере 15 миллиардов долларов", - сказал губернатор, добавив, что эта "огромная сумма" потребует от государства больше средств на строительство дорог и другие общественные работы.

Сейчас ни пресс-служба Tesla, ни чиновники штата Нуэво-Леон не ответили на просьбу прокомментировать комментарии губернатора.

Издание добавляет, что Tesla планирует начать производство в Мексике в 2025 году, но компания не объявила дату начала строительства своего гигазавода и не сообщила, когда начнется выпуск продукции.

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Напомним:

Глобальные поставки Tesla выросли на 83% по итогам второго квартала 2023 года после того, как компания добавила производственные мощности и нарастила производство на своем заводе в Остине (штат Техас, США).