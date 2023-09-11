РФ 24 августа пыталась ракетами атаковать гражданское судно в Украине - Британия

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что РФ 24 августа атаковала ракетами гражданское грузовое судно в одесском порту.

Об этом пишет Reuters.

Сунак отметил, что две ракеты "Калибр", которые были запущены РФ из Черного моря, были нацелены в грузовое судно, стоявшее в порту под либерийским флагом.

"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные нацелили на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", - заявил Сунак, выступая в парламенте с докладом о саммите G20.

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Среди ракет были две ракеты "Калибр", выпущенные с ракетоносца Черноморского флота. Однако все воздушные цели успешно сбила украинская ПВО.

Позже 26 августа сообщалось, что балкер Primus под флагом Либерии вышел из порта Одессы и движется в направлении болгарского порта Варна.

Напомним:

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Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.