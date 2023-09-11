UBS резко сокращает штат в Азии из-за замедления экономики Китая

Крупнейший банк Швейцарии UBS сокращает несколько сотен рабочих мест в сфере управления капиталом в Азии из-за низкой клиентской активности и замедления экономики Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание, ссылаясь на источники в банке, отмечает, что до ноября UBS может сократить не менее 100 сотрудников. Несмотря на это банк планирует пока сохранить большинство частных банкиров в Австралии и Индии.

Кредитор намерен ликвидировать должности, которые включают менеджеров по работе с клиентами в Гонконге и Сингапуре, большинство из которых входят в состав команд, недавно приобретенных у Credit Suisse. Несмотря на это банк планирует пока сохранить большинство частных банкиров в Австралии и Индии.

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UBS борется с приглушенными клиентскими настроениями и уровнем активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где региональный деловой центр Гонконг уже давно стал центром бронирования для состоятельных китайцев.

В целом прибыль подразделения по управлению капиталом до налогообложения в регионе упала на 9% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом.

Сокращения UBS происходят на фоне того, как другие банки, такие как Barclays Plc и Goldman Sachs Group также увольняют персонал. По сообщению Barclays планирует уволить около 5% персонала, работающего с клиентами в торговом отделе, а также некоторых дилеров по всему миру.

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Напомним:

UBS Group сократит свой персонал на 20-30% после завершения поглощения Credit Suisse.