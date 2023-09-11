Украина и Германия намерены построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС

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Украина и Германия подписали право на намерения построить вокруг Чернобыльской АЭС ветровую электростанцию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал ARD.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в рамках визита в Украину 11 сентября посетила электроподстанцию в 50 километрах от Киева. Станцию мощностью 2000 мегаватт несколько раз поражали российские ракеты и беспилотники-камикадзе иранского происхождения. Части объектов были разрушены и отстроены. Сейчас подстанцию огородили сетками для перехвата низколетящих дронов.

Во время визита Бербок подняла тему развития в Украине возобновляемой энергетики. В частности, она считает целесообразным построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.

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На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.

В МИД ФРГ отметили, что минувшей зимой произошло более 1,5 тысяч атак на энергетическую инфраструктуру Украины, следовательно в центре внимания визита главы ведомства в Киев есть меры по обеспечению и защите поставок населения, особенно зимой.

В конце 2022 года Германия внесла наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины – 130 млн евро.

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Напоминаем:

На украинские АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производилось совместно с Энергоатомом. Ранее топливо для украинских АЭС производилось только в России.