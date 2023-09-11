Все разделы
Укр / Рус

Суперкомпьютер от Tesla может увеличить капитализацию компании на $600 млрд - Morgan Stanley

Понедельник, 11 сентября 2023, 15:03 - Анастасия Жарикова

Суперкомпьютер Dojo, разрабатываемый Tesla, за счет содействия внедрению роботакси и его программных служб мог бы увеличить рыночную стоимость автопроизводителя почти на 600 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствует анализ Morgan Stanley, передает Reuters.

Производитель электромобилей начал производство суперкомпьютера, используемого для обучения моделей искусственного интеллекта (ШИ) для самоуправляемых автомобилей, в июле и планирует потратить на Dojo более 1 млрд долл. до следующего года.

"Dojo может открыть новые адресные рынки, которые "выходят далеко за пределы продаж транспортных средств по фиксированной цене", - заявили аналитики Morgan Stanley.

Реклама:

Если Dojo может помочь автомобилям "видеть" и "реагировать", то для компании могут открыться рынки любых устройств, принимающих решения в реальном времени на основе поля зрения.

Morgan Stanley повысила свою рекомендацию по акциям Tesla до "избыточного веса" из "равного веса" и сделала их "лучшим выбором", заменив котируемые в США акции Ferrari.

Ожидается, что Dojo принесет наибольшую ценность программному обеспечению и услугам.

Реклама:

Напоминаем:

Автоконцерн Tesla презентовал для американского рынка более дешевые варианты своих седана Model S и внедорожника Model X с меньшим запасом хода, стремясь увеличить продажи, поскольку высокие затраты на ссуды сдерживают спрос на дорогие электромобили.

авто электромобиль технології Tesla
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
В Украине растет спрос на электроавтомобили 7 сентября 2023, 10:25
Украинцы купили рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года – ассоциация 5 сентября 2023, 12:15
Toyota остановила работу 14 заводов из-за сбоя производственной системы 29 августа 2023, 11:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте