Tesla презентувала в США дешевші версії Model S і Model X з меншим запасом ходу

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Автоконцерн Tesla презентував для американського ринку дешевші варіанти своїх седана Model S і позашляховика Model X з меншим запасом ходу, прагнучи збільшити продажі, оскільки високі витрати на позики стримують попит на дорогі електромобілі.

Про це пише Reuters.

Компанія вже знизила ціни на свої автомобілі в США, Китаї та на інших ринках, оскільки ставить зростання продажів вище за прибуток, який все ще залишається найвищим серед автовиробників.

Нові моделі S і X "стандартної комплектації" коштують 78 490 і 88 490 доларів відповідно.

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Запас ходу Model S становить до 320 миль (515 км), що менше, ніж у звичайних двомоторних і тримоторних версій, які пропонують до 405 миль і 396 миль відповідно.

Запас ходу позашляховика Model X становить до 269 миль, що значно нижче, ніж у його дорожчих версій, які пропонують до 348 миль.

Обидві моделі матимуть такі ж батареї та двигуни, як і версії з двома двигунами, які коштують на 10 тис доларів дорожче, але їх продуктивність і запас ходу будуть обмежені програмним забезпеченням, пояснив представник відділу продажів Tesla.

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"Ідея полягає в тому, щоб звернутися до споживачів, які прагнуть отримати досвід користування електромобілем, але можуть бути відлякані вищою ціною порівняно з конкурентами", - сказала керівниця відділу ринків Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

Tesla заявила, що нові варіанти будуть доступні для доставки у вересні-жовтні.

Економічна правда