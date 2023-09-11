Большинство АЗС в Украине скрывают прибыль и работают с "черным" кэшем - "А-95"

Большинство сетей автозаправочных станций в Украине, управляемых отечественным бизнесом, скрывают прибыли, работают с "черным" кэшем и, соответственно, не платят положенные налоги.

Об этом заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на основании анализа налогов, которые платили украинские заправочные сети во 2 квартале 2023 года, рыночные индикаторы, а также отчетность лидеров этого рынка.

По словам директора "А-95", он проанализировал крупнейших продавцов, на которых приходится 80% продаж через АЗС.

"Все рыночные индикаторы свидетельствовали о рекордной рентабельности. Если между оптом и розницей в 2021 году было до 4 грн/л, то последние два года - не менее 8 грн, а зачастую и больше. Следовательно, наценка выросла существенно, то есть и налогов должно быть существенно больше", - отметил он.

Реклама:

Однако, за исключением представительств иностранных компаний и двух сетей, управляемых отечественным бизнесом, в абсолютном большинстве сетей налоговая нагрузка осталась без изменений.

Так, ОККО, Socar, Shell, AMIC, U.GO (НАК) - лидеры рейтинга, показали существенный рост уплаты налогов - в полтора-два раза до 2021 года.

"Три из пяти лидеров - представительства иностранных компаний. То есть иностранцы относятся к бюджету и интересам Украины с большим уважением и ответственностью, чем украинский бизнес", - подчеркнул Куюн.

Реклама:

Например, ОККО с долей рынка 22% заплатила 50% общих выплат налогов на рынке и 82% налога на прибыль.

Вместе с WOG эти две сети АЗС, на которые приходит 750 станций, сформировали 90% налога на прибыль предприятий за квартал.

"Итак, остальные - более 6000 АЗС - разделили между собой 10% прибыли этого рынка. Кроме двух сетей все голые и босые", - резюмировал Куюн.

По его словам, многолетним антилидером налогового рейтинга является сеть АЗС Avantage 7.

"По результатам 2 квартала превзошли сами себя! Государство еще оказалось виновато этим бизнесменам и бизнесвуменам. 44 копейки на каждом литре! При этом компания открыла за последний год несколько новых объектов, строит два огромных заправочных комплекса под Житомиром, а это минимум 3 млн долларов", - отметил Куюн.

Он также обратил внимание на рейтинг зарплат, которые рассчитал, исходя из суммы налога на доходы физических лиц и количество работников.

"Как человек может прожить, получая на руки на 10 тыс. грн в месяц? А на 4,5?" Тем не менее, именно столько зарабатывают работники большинства сетей АЗС, если верить официальным отчетам их работодателей", - подчеркнул он.

"Но отчетность рыночных лидеров показывает, что на самом деле зарплата намного выше. И это понятно, потому что на официальную "минималку" никто не пойдет работать. Значит, есть доплаты кэшем. Представьте, какие мешки с кэшем надо, чтобы доплатить тысячи гривен тысячам работников АЗС", - добавил он.

В то же время, по словам Куюна, на рынке есть объективные проблемы, которые действительно не дают бизнесу нормально работать и показывать нормальные результаты. В частности это:

Нелегальное топливо, которое производится на мини-НПЗ.

"Фантастический рост" доходности внутренних "производителей" из-за изменения логистики поставок нефтепродуктов и большие премии зарубежных поставщиков.

"В сентябре цены на бензин в Avantage 7 и БРСМ ниже себестоимости импортного продукта, привезенного на АЗС. Другие сети, особенно с небольшими продажами, вынуждены думать, как с этим конкурировать, поскольку быть "белым" означает продавать гораздо дороже, а значит остаться без клиентов и со временем просто уйти с рынка. Но вариантов уменьшения себестоимости топлива немного, а точнее один - тоже начинать химичить с налогами. Это воронка, которая в конце концов затянет в себя весь рынок, если ничего не делать", - отметил эксперт.

Возвращение старых налогов с 1 июля.

"Не платили даже низкие налоги, а повышенные не будут платить и подавно", - подчеркнул Куюн.

Несистемная работа налоговой.

"Среди позитива - они научились собирать оперативную информацию. Теперь надо научиться ею пользоваться. Общение с трейдерами свидетельствует, что диалог с налоговиками есть и он достаточно плотный. Но на сегодня работа сводится к старой практике адресных "рекомендаций" и "планов", системности нет и приведенная статистика об этом очень ярко свидетельствует", - подчеркнул эксперт.

Читайте также: После возврата налогов цены на топливо выросли: и это еще не конец