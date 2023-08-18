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Конкурент для OpenAI: Meta незабаром представить Code Llama з відкритим кодом – ЗМІ

П'ятниця, 18 серпня 2023, 17:58 - Олексій Павлиш

Компанія Meta Platforms готується до презентації моделі штучного інтелекту з відкритим кодом Code Llama, кидаючи виклик програмному забезпеченню від OpenAI, Google та інших компаній.

Про це пише The Information з посиланням на джерела. 

За словами джерел видання, Code Llama може бути запущена вже наступного тижня, сказав один з цих співрозмовників.

Нова модель конкурує з моделлю Codex від OpenAI і базується на програмному забезпеченні Llama 2 від Meta - моделі, яка може розуміти і генерувати розмовний текст.

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Очікується, що запуск Code Llama ще більше спростить для компаній процес розробки ШІ-помічників, які можуть автоматично писати код. 

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook - Meta - готується до запуску низки чат-ботів на основі штучного інтелекту (ШІ), які матимуть різні особистості, вже наступного місяця, намагаючись підвищити взаємодію зі своїми платформами соцмереж.

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Економічна правда

Meta штучний інтелект
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