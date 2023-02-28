Сім енергоблоків українських АЕС перевели на американське паливо: коли решту

Сім енергоблоків українських АЕС повністю переведені на паливо американської Westinghouse.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП "НАЕК "Енергоатом", повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, яка є багаторічним надійним партнером Компанії", - зазначили в компанії.

З 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС.

Завдяки цьому атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від РФ, наголосили в атомному операторі.

Крім цього, Енергоатом спільно з Westinghouse працюють над створенням "внутрішнього" виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії в Україні. Це має не лише посилити безпеку постачань палива на вітчизняні АЕС, а й сприятиме вдосконаленню палива та збільшенню його енерговиділення.

З моменту набуття Україною незалежності єдиним постачальником ядерного палива для наших АЕС із радянських часів залишалося російське АС "ТВЕЛ". Процес диверсифікації постачань ЯП розпочався ще у 2000 році.

"Це був тривалий і поступовий процес, але його завершення прискорила війна. З початком повномасштабного вторгнення росії Енергоатом відмовився від тепловидільних збірок країни-агресора повністю та назавжди", - додали в компанії.

Економічна правда