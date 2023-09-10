Южная Корея предоставит Украине 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил о предоставлении Украине 2,3 млрд долл финансовой помощи на восстановление с 2025 года.

Об этом сообщает Yonhap.

Соответствующее заявление Юн сделал во время сессии саммита G20 в Нью-Дели.

Соответственно, Южная Корея предоставит начальные 300 млн долл уже в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а остальные 2 млрд долл в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF), начиная с 2025 года.

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"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как ведущей мировой державы в оказании помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", - сказал представитель президента.

Напомним:

Южная Корея увеличит объем помощи для Украины в 2023 году до 150 млн долларов.

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Южная Корея в следующем году предоставит Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов) - в восемь раз больше, чем в этом году.