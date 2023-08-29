Україна в 2024 році отримає допомогу на майже 400 мільйонів доларів від Південної Кореї

Південна Корея наступного року надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів) – у вісім разів більше, ніж цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає 130 млрд вон на відновлення, 260 млрд вон на гуманітарну допомогу та ще 130 млрд вон через міжнародні організації.

У липні президент Юн Сук Йоль оголосив, що його країна забезпечить Україні "великий масштаб військових поставок" цього року, не повідомляючи більше деталей.

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Також Юн оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, включаючи Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд дол).

У Міністерстві економіки та фінансів країни пояснили, що збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на допомогу південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, і взяти на себе відповідальність як ключовий член світової спільноти.

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Уряд Південної Кореї визначився з компанією - виконавцем проєкту "Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна", який буде реалізовано у рамках програми K-City Network.