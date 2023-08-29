Україна в 2024 році отримає допомогу на майже 400 мільйонів доларів від Південної Кореї
Південна Корея наступного року надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів) – у вісім разів більше, ніж цього року.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає 130 млрд вон на відновлення, 260 млрд вон на гуманітарну допомогу та ще 130 млрд вон через міжнародні організації.
У липні президент Юн Сук Йоль оголосив, що його країна забезпечить Україні "великий масштаб військових поставок" цього року, не повідомляючи більше деталей.
Також Юн оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, включаючи Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд дол).
У Міністерстві економіки та фінансів країни пояснили, що збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на допомогу південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, і взяти на себе відповідальність як ключовий член світової спільноти.
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Уряд Південної Кореї визначився з компанією - виконавцем проєкту "Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна", який буде реалізовано у рамках програми K-City Network.