Аграрии на деоккупированной Херсонщине готовятся к посеву озимых культур

На деоккупированной Херсонщине аграрии готовятся посеять на более 63 тыс. га. озимую культуру.

Об этом сообщил заместитель начальника Херсонской ОГА Антон Самойленко.

По его словам, сельхозпроизводители готовятся к посеву озимых культур. Плановые площади посева - 63,3 тыс. га.

Также в ОВА отметили, что местные аграрии получили от международного благотворительного фонда "Жатва победы" 80 современных комбайнов и 10 тракторов, которые уже работают на разминированных полях.

Реклама:

Самойленко подчеркнул, что аграрии уже собрали 58 тыс. тонн зерновых культур, 4,4 тыс. тонн рапса, 825 тонн херсонских арбузов.

В общем саперы обследовали уже 86 426,9 га территорий на деоккупированной Херсонщине, из которых 72 799,9 га - земли сельскохозяйственного назначения. В результате обследования было обнаружено и уничтожено более 96,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Экономическая правда.

Реклама: