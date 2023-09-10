Правительство инвестировало уже десятки миллиардов гривен в отечественный ВПК - Шмыгаль
Инвестиции Украины в отечественный военно-промышленный комплекс уже превышают десятки миллиардов гривен.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Ялтинской европейской стратегии.
По словам Премьера, украинская власть планирует расширять инвестиции в отечественный ВПК.
"Начну с того, о чем мы уже неоднократно говорили - это развитие нашего военно-промышленного комплекса. Инвестиции в эту отрасль со стороны государства уже сегодня можно оценивать в десятки миллиардов гривен. В будущем безусловно - это сотни миллиардов гривен для того, чтобы развивать, восстанавливать, фактически делать мощным наш military-tech", - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что важным остается сотрудничество с международными партнерами и локализация производства.
"Это важно - иметь совместное производство. Начиная от восстановленной "Мрии" в прямом и переносном смысле этого слова до производства современных образцов оружия, до производства современных дронов", - подчеркнул Шмыгаль.
Украина достигла значительных успехов в развитии собственного ВПК, но пока не может поделиться более подробной информацией.
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Напомним:
Госконцерн "Укроборонпром" (ныне - АО "Украинская оборонная промышленность") поднялся с 89 на 65 место в рейтинге оборонных компаний по версии издания Defense News.
Экономическая правда.