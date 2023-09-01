Предприниматели получили от государства гранты для развития бизнеса на 4,7 миллиарда гривен

Более чем за год действия правительственной грантовой программы "єРабота" государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,7 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Более чем за год работы правительственной программы гранты на начало или расширение дела получили 7 тыс предпринимателей.

"Это инвестиции не только в активизацию бизнеса – открыто новые компании, действующие увеличили объемы производства и овладевают другими направлениями – но это еще и более 20 тысяч новых рабочих мест для украинцев в этих компаниях", – отметила Свириденко.

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В целом с начала запуска проекта "єРобота" в июле 2022 года:

по программе "Власна справа" – выдали 6328 микрогрантов на 1,5 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий – 485 грантов на 2,8 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства – 110 грантов на 428 млн грн.

Инфографика: Минэкономики

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Заявления подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

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Напомним:

Кабмин предусмотрел в 2023 году на программу микрогрантов "Власна справа" 1,8 млрд грн – это позволит выдать украинцам свыше 7000 микрогрантов на начало и развитие бизнеса.