Несмотря на официальные заявления китайских и российских властей о возобновление безвизовых групповых поездок с 1 августа, почти никому из российских граждан не удалось воспользоваться этой системой для поездки в Китай.

Об этом объявила ассоциация туроператоров России, которая заявила, что система безвизового обмена группами практически не заработала.

"По состоянию на 31 августа въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

В России теряются, что стало причиной ситуации.

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"Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем", – констатировали в Совете Ассоциации "Мир без границ".

За месяц только одна пробная группа россиян отправилась в Китай из Москвы. Около 1000 человек выехали в КНР из приграничного с Китаем Благовещенска, еще около 500 — из Хабаровска.

Жители дальневосточных регионов выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам, но массового туристического потока нет и там.

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Напоминаем:

На днях Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" представил комплект географических карт на 2023 год, где обозначил территорией КНР Большой Уссурийский остров на реке Амур. Несмотря на то, что согласно договору между Россией и Китаем от 2008 года, остров был разделен между двумя странами.

В то же время в российских вузах начнут массово изучать китайский, объясняя это повышением "конкурентоспособности" страны.