В российских вузах начнут массово изучать китайский с целью "конкурентоспособности" страны

Китайский язык включат в программы российских вузов.

Об этом заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

По его словам, это будет сделано с целью доступа к научной литературе.

"Мы хотим оставаться в тренде? Давайте будем двигаться, ... если мы хотим быть конкурентоспособными", — сказал Фурсенко.

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По его словам, сейчас уже 30% научной литературы издается на китайском языке.

Напоминаем:

Попытка заставить россиян учить китайский язык осуществляется уже не впервые.

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В марте учить китайский также заставили сотрудников Банка России.

Тогда это объяснили необходимостью налаживания профессионального взаимодействия своих работников с коллегами из Пекина.

Ранее китайский был введен в качестве второго обязательного иностранного языка в ведущем российском вузе - Московском физико-техническом институте (МФТИ). Руководство МФТИ заменило изучение испанского, французского и немецкого языков на китайский в 2023–24 учебном году.

Однако после масштабного протеста студентов, которые готовы были устраивать бойкоты, от этой "своевременной и перспективной" инициативы было решено отказаться.

В то же время опрос банка "Открытие" к Дню китайского языка 20 апреля показал, что за последние два года доля тех, кто считает китайский самым необходимым иностранным языком, выросла в три раза — до 16%. Наиболее востребованным он оказался в регионах, которые географически близки к Китаю.

В Госдуме призвали также включить китайский в обязательную школьную программу.