В российских вузах начнут массово изучать китайский с целью "конкурентоспособности" страны
Китайский язык включат в программы российских вузов.
Об этом заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
По его словам, это будет сделано с целью доступа к научной литературе.
"Мы хотим оставаться в тренде? Давайте будем двигаться, ... если мы хотим быть конкурентоспособными", — сказал Фурсенко.
По его словам, сейчас уже 30% научной литературы издается на китайском языке.
Напоминаем:
Попытка заставить россиян учить китайский язык осуществляется уже не впервые.
В марте учить китайский также заставили сотрудников Банка России.
Тогда это объяснили необходимостью налаживания профессионального взаимодействия своих работников с коллегами из Пекина.
Ранее китайский был введен в качестве второго обязательного иностранного языка в ведущем российском вузе - Московском физико-техническом институте (МФТИ). Руководство МФТИ заменило изучение испанского, французского и немецкого языков на китайский в 2023–24 учебном году.
Однако после масштабного протеста студентов, которые готовы были устраивать бойкоты, от этой "своевременной и перспективной" инициативы было решено отказаться.
В то же время опрос банка "Открытие" к Дню китайского языка 20 апреля показал, что за последние два года доля тех, кто считает китайский самым необходимым иностранным языком, выросла в три раза — до 16%. Наиболее востребованным он оказался в регионах, которые географически близки к Китаю.
В Госдуме призвали также включить китайский в обязательную школьную программу.