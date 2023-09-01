Полиция разоблачила преступников, воровавших нефть из трубопровода: за раз получали полмиллиона прибыли

Полиция разоблачила группу преступников, которые воровали нефть из трубопровода в Черниговской области и перепродавали ее нефтебазам и другим коммерческим структурам.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В состав группировки входили жители Полтавской и Черниговской областей. Создали его двое ранее судимых за аналогичные преступления уроженцы города Лубны. Как подельников они привлекли бывших работников правоохранительных органов и жителей двух областей.

Преступники осуществляли забор нефти капельным способом, фактически не фиксирующим падение давления в трубопроводе.

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Для утаивания следов после каждой кражи злоумышленники организовывали вывоз почвы с места совершения преступления. От места "врезки" злоумышленники проложили под землей отвод общей протяженностью около 5 км. С противоположной стороны – установили резервуар для накопления похищенного углеводного сырья.

Для общения участники группы использовали исключительно радиостанции, а для работы в позднее время – бинокли ночного видения и тепловизоры.

За одну "ходку" злоумышленники похищали до 12 кубометров сырья, которое в дальнейшем сбывали нефтебазам и различным коммерческим структурам, и в результате получали более 500 тыс грн прибыли.

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Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам преступной группировки.

МВД

МВД

Напоминаем:

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод, который ежемесячно зарабатывал на махинациях с горючим до 30 млн грн. По данным источников, к схеме имеет отношение сеть АЗС Motto.