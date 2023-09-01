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Треть объектов на Херсонщине разрушены безвозвратно

Пятница, 1 сентября 2023, 14:28

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Херсонщине почти треть объектов не подлежит восстановлению.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Почти треть. То есть из 15 тысяч поврежденных гражданских объектов не подлежат восстановлению около 5 тысяч домов", - сказал Прокудин.

В то же время он добавил, что в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС таких домов насчитывается более 1300.

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"Но это число не является постоянным, потому что мы все время активируем эти показатели: работают комиссии, которые обследуют и описывают каждый дом, делают чеклисты, по которым потом людям будут компенсировать их потери", - уточнил глава ОГА.

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Херсон война
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