Треть объектов на Херсонщине разрушены безвозвратно

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Херсонщине почти треть объектов не подлежит восстановлению.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Почти треть. То есть из 15 тысяч поврежденных гражданских объектов не подлежат восстановлению около 5 тысяч домов", - сказал Прокудин.

В то же время он добавил, что в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС таких домов насчитывается более 1300.

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"Но это число не является постоянным, потому что мы все время активируем эти показатели: работают комиссии, которые обследуют и описывают каждый дом, делают чеклисты, по которым потом людям будут компенсировать их потери", - уточнил глава ОГА.

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