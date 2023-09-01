Курс валют на 1 сентября: наличная гривня стабильна по отношению к доллару
1 сентября наличный доллар на "черном рынке" стабилен, евро подешевел, в банках гривна не изменилась по отношению к доллару, но несколько слабела против евро по сравнению с днем накануне.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,71 – 37,97 грн против котировок в 37,69 – 37,97 накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 41,15 - 41,51 грн против курса 41,25 - 41,58 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,5 – 38,15 грн (курс на 31 августа – 37,5 – 38,15 грн);
- Евро – 40,8 – 41,65 грн (курс на 31 августа – 40,8 – 41,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,3 – 37,9 грн;
- Ощадбанк – 37,5 – 38,3 грн;
- Укрэксимбанк – 37,5 – 38,3 грн;
- Райффайзен – 37,3 – 38,3 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напоминаем:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.
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