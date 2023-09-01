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Правоохранители разоблачили схему завладения зерном госпредприятия на 23 миллиона

Пятница, 1 сентября 2023, 09:16 - Анастасия Жарикова

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в завладении государственным зерном почти на 23 миллиона гривен экс-директору госпредприятия и директору частной фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что подозреваемые реализовали схему завладения сельскохозяйственной продукцией ГП "ДГ "Проскуровка" Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла Национальной Академии аграрных наук Украины.

Следствие установило, что с июля по август 2018 бывший директор госпредприятия и директор частной компании незаконно завладели собственностью государственного общества, а именно 5 тыс тонн зерна озимой и ярой пшеницы.

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Чтобы скрыть незаконную продажу указанные лица заключили фиктивные договоры, согласно которым 5 тыс. т зерна были якобы переданы на хранение частному предприятию. В дальнейшем пшеницу продали другим предприятиям.

Такие действия лиц нанесли государственному предприятию более 22,9 млн грн ущерба. Следствие продолжается.

Напоминаем:

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Правоохранители разоблачили более 10 высокопоставленных чиновников, причастных к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна - по оценкам БЭБ убытки бюджета составляют 5,2 млрд грн.

зепно корупція НАБУ
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