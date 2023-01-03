Таможенников уличили в хищении 5 миллиардов в ходе экспорта зерна

Правоохранители разоблачили более 10 высокопоставленных чиновников, причастных к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна - по оценкам БЭБ убытки бюджета составляют 5,2 млрд грн.

Об этом сообщили пресс-служба Службы безопасности, Бюро экономической безопасности.

Среди лиц, привлеченных к организации сделки, - заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Через них участники схемы скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. После этого продукцию передавали через ряд фирм-"прокладок" и сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

В период августа-сентября 2022 года таким образом было вывезено более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения через мощности зерновых терминалов в Черноморском, Южном и Одесском портах.

Отмечается, что БЭБ и Налоговая направляли в Гостаможслужбу информацию о рисковых операциях, однако служащие их проигнорировали. По данным следствия, таможенники способствовали проведению экспорта зерна. Хотя в СБУ говорят, что точная сумма убытков еще рассчитывается, в БЭБ ориентировочные убытки за 2022 год из-за недекларирования дохода от экспортных операций в виде неуплаты налогов оценивают в 5,2 млрд грн.

Сотрудники БЭБ совместно с СБУ провели 30 обысков в помещениях Государственной таможенной службы, Одесской таможни и таможенных постах "Черноморск-порт", "Южный порт", "Одесса-порт" ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы. В ходе обысков изъяты черновые записи, компьютеры и телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур.

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Также изъяты документы, которые могут свидетельствовать об осведомленности должностных лиц относительно предприятий с признаками рискованности среди экспортеров зерна.

Сейчас сотрудники БЭБ анализируют деятельность упомянутых фирм-"прокладок" и устанавливают полный круг причастных к схеме лиц. Принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности и возмещению нанесенного государству ущерба.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по признакам правонарушения по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.