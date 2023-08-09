Рубль снова обновил минимум с марта 2022 года и приближается к 100 за доллар

Российский рубль по отношению к доллару упал на 23% с начала года и в среду, 9 августа, торгуется ниже 97 за доллар, приближаясь к 100 – уровню, который наблюдался в течение месяца с начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стремительное падение рубля в 2023 году поместило его в тройку самых плохих рынков, развивающихся вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Обесценение российской валюты почти не уменьшается на фоне значительного оттока валюты и ухудшения условий внешней торговли, поскольку санкции из-за войны в Украине негативно влияют на экономику.

По оценкам Bloomberg Economics, ожидается, что профицит счета текущих операций — примерно разница между экспортом и импортом — будет близок к нулю в июле после того, как в июне стал отрицательным.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на главную причину обвала рубля, исключая интервенции для поддержки обменного курса.

Валюта упала почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком контроля за капиталом на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и попытки россиян разместить средства на иностранных счетах.

Последние данные центрального банка показали, что крупные российские экспортеры продали 84 процента своих валютных поступлений на рынке в июне. Но их доходы — ключевой источник твердой валюты для России после вторжения — сократились лишь до 6,9 млрд долл. в июле с 16,8 млрд долл. за тот же период прошлого года.

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В то время как потоки импорта остаются стабильными, ограничения на продажу энергоресурсов по России, в том числе введенная предельная цена на нефть, привели к стабильному снижению экспорта. Вместе с увеличением доли рубля в товарообороте падает приток валюты.

Негативная тенденция не изменилась даже когда в прошлом месяце флагманская российская нефть марки Urals превысила ценовой предел, установленный странами Большой семерки.

Российский аналитик Андрей Кочетков считает, что если этот шаг сохранится, то приток иностранной валюты на российский рынок должен постепенно увеличиваться. Тем не менее, падение рубля связано не только с ухудшением торгового баланса, но и с оттоком капитала, включая вывод денег иностранными компаниями.

Агентство отмечает, что рубль сейчас лишен последнего источника поддержки, который он получал от регулярных продаж иностранной валюты российским Министерством финансов, поскольку с августа финансовые органы перешли на покупку в соответствии с фискальным правилом.

В Freedom Finance Global считают, что психологически важная отметка 100 за доллар может быть достигнута в ближайшее время.

Напоминаем:

Курс евро на Мосбирже в пятницу, 4 августа, впервые с 28 марта 2022 г. поднялся выше 105 рублей. Доллар торгуется по 95,38 рубля – это также максимум с конца марта 2022 года.