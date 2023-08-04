Російський рубль впав до рівня березня 2022 року

Курс євро на Мосбіржі у п'ятницю вперше з 28 березня 2022 року піднявся вище 105 рублів. Долар торгується по 95,38 рубля - це також максимум з кінця березня 2022 року.

Про це пише Forbes Russia.

За словами аналітиків "Альфа-Інвестицій", курс долара цього місяця може досягти 95-100 рублів.

"Рубль не реагує на потужний локальний тренд сировинного ринку, коли барель Brent вже не 70 дол, а вище за 85 дол, спред російської суміші з еталоном скоротився до мінімуму за рік, а ціна Urals, за численними оцінками, вже істотно вища за обмежувальну планку в 60 дол", - заявив експерт "БКС Експрес" Михайло Зельцер.

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За його словами, відсутність припливу валюти в РФ і розширений відтік валюти за кордон призводять до такого стрімкого знецінення рубля.

Курс китайського юаня піднявся на 6,5 копійок до 13,182 рублів. Востаннє юань був на такому рівні 11 квітня 2022 року.

"У четвер у ранкову сесію долар зробив спроби до зниження, однак у міру активізації великих гравців знову перейшов до зростання, при цьому пробивши всі локальні рівні опору. Ми вважаємо, що крім зниженої активності експортерів, тиск на позиції рубля чинило зниження інтересу інвесторів до ризикових активів, через що всі ключові валюти економік, що розвиваються, були під тиском.

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Наразі ми вважаємо, що рубль виглядає вельми вразливим до збереження низхідного тренда. Побоюємося, що долар може завершити тижневі торги в діапазоні 95-96 рублів, сподіваємося, що згладжувати зростання американської валюти буде сприятлива кон'юнктура на нафтовому ринку", - заявив головний аналітик Промсвязьбанку Єгор Жильников.

Економічна правда