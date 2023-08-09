Растрата 1,4 миллиона на брусчатке на Подоле: прокуратура подозревает столичного чиновника

Киевская городская прокуратура

Заместитель директора одного из столичных коммунальных предприятий подозревается в растрате 1,4 миллиона гривень на реконструкции лестницы из брусчатки на Подоле.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю директора КП "Инженерный центр" по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

По материалам следствия, коммунальное и частное предприятия заключили договор подряда на выполнение строительных работ по реконструкции лестницы от Десятинного переулка до улицы Гончарной, а также благоустройства пешеходной аллеи Андреевского спуска.

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Подозреваемый чиновник, достоверно зная, что стоимость гранитной брусчатки завышена, подписал акты выполненных строительных работ.

Согласно выводам экспертизы сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Киева, составляет около 1,4 млн грн.

Решается вопрос применения относительно подозреваемого меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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Заместителю директора КП "Инженерный центр" грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Также в ходе следствия будут оценены действия других должностных лиц коммунального предприятия и подрядной организации.

Напоминаем:

В июле Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении эксдиректору КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в служебной халатности при реконструкции Почтовой площади, повлекшей убытки на 73,6 миллионов гривень.