Понад 73 мільйона збитків на "реконструкції" Поштової площі: ексдиректор КП отримав підозру

Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру ексдиректору КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" у службовій недбалості при реконструкції Поштової площі, яка спричинила збитки на 73,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, розпорядженнями КМДА прийнято рішення про проведення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі.

Замовником проектування та виконавцем робіт було визначено КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке уклало з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт.

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Однак фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі будували торговельний центр та п’ять ресторанів.

Це будівництво здійснювалося з порушенням вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою і землекористування, а також без відведення земельних ділянок.

Підозрюваний, будучи директором комунального підприємства, не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками.

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За даними експертизи, територіальній громаді міста Києва завдано понад 73,6 млн грн збитків. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Економічна правда