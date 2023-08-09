Disney создала целевую группу по изучению ИИ для сокращения расходов – Reuters

Корпорация Walt Disney создала целевую группу для изучения искусственного интеллекта и того, как его можно использовать в развлекательном конгломерате, хотя голливудские писатели и актеры борются за ограничение использования этой технологии в индустрии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По их словам, целевая группа была основана в начале этого года перед забастовкой голливудских писателей и планирует заниматься разработкой программ искусственного интеллекта собственными силами, а также формировать партнерские отношения со стартапами.

В качестве доказательства своего интереса Disney имеет 11 вакансий, на которые ищут кандидатов, имеющих опыт работы с искусственным интеллектом или машинным обучением.

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Согласно описанию вакансий, позиции касаются практически всех подразделений компании – от студии Walt Disney до тематических парков и инженерной группы компании, Walt Disney Imagineering, к телевидению под брендом Disney и рекламной команды, стремящейся создать искусственный интеллект следующего поколения.

Представитель Disney отказался от комментариев.

Один из источников, внутренний адвокат, говоривший на условиях анонимности, отметил, что устаревшие медиакомпании, такие как Disney, должны либо разобраться с ИИ, либо рискуют устареть.

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Он считает искусственный интеллект одним из инструментов, который поможет контролировать стремительные затраты на производство фильмов и телевизионных фильмов, которые могут вырасти до 300 млн долл за выпуск такого большого фильма, как "Индиана Джонс и циферблат судьбы" или "Русалочка". Такие бюджеты требуют столь же огромных кассовых доходов, чтобы просто стать безубыточными.

По его словам, со временем будет достигнута экономия средств.

По словам второго источника, а также бывшего сотрудника Disney Imagineer, искусственный интеллект мог бы улучшить поддержку клиентов или создать новое взаимодействие для паркового бизнеса.

Он указал на Project Kiwi, который использовал методы машинного обучения для создания Baby Groot – маленького робота, имитирующего движения и характер персонажа "Сторожевых Галактики".

Машинная учеба – это отрасль искусственного интеллекта, которая дает компьютерам возможность учиться без программирования, информирует его системы зрения, чтобы он мог распознавать объекты в своей среде и ориентироваться в них. Собеседник агентства отмечает, что когда-то Бэби Грут будет общаться с гостями.

ИИ стал пороховой бочкой в Голливуде, где писатели и актеры считают его экзистенциальной угрозой для рабочих мест. Это центральный вопрос в переговорах о бастующих контрактах с Гильдией киноактеров и Гильдией сценаристов Америки.

Disney осторожно относится к тому, как публично обсуждает ИИ. Руководители визуальных эффектов, работавших над последним фильмом "Индиана Джонс", подчеркнули кропотливую работу более 100 художников, которые потратили три года на то, чтобы "омолодить" Харрисона Форда, чтобы восьмидесятилетний актер мог выглядеть моложе в течение минуты в начале фильма.

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Напоминаем:

Материнская компания Facebook – Meta – готовится к запуску ряда чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут иметь разные личности, уже в следующем месяце, пытаясь повысить взаимодействие со своими платформами соцсетей.