Apple планирует убрать из центра экрана iPhone красную кнопку завершения вызова

Компания Apple планирует перенести кнопку завершения вызова в новом программном обеспечении iPhone.

Об этом пишет CNBC.

Так, в бета-версии iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить звонок" из центра экрана в правый нижний угол - пользователи жалуются в соцсетях, что к новому местоположению кнопки придется привыкать.

В iOS 17 красная кнопка завершения вызова располагается внизу вертикального ряда кнопок рядом с кнопками для вызова FaceTime и перехода к набору номера.

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У большинства пользователей еще нет iOS 17. Она доступна только в бета-версии и предназначена для людей, готовых помочь Apple выявлять ошибки.

"Легко представить, как человек с мышечной памятью, формировавшейся годами, когда он клал трубку, случайно нажимает на то место, где раньше была эта кнопка. Некоторые люди уже написали в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопки", - пишет CNBC.

Отмечается, что iOS 17 будет выпущена для всех iPhone осенью, вскоре после анонса новых моделей iPhone.

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В обновленном программном обеспечении появится расшифровка голосовой почты в режиме реального времени, "карточки контактов", чтобы пользователи могли выбирать фотографию другого человека, которую отображают во время набора номера, и пользовательский интерфейс с более жирным шрифтом.

скриншоты: CNBC

Это уже не первый раз, когда Apple меняет многолетний пользовательский интерфейс, перемещая кнопки ближе к нижней части телефона, где они являются более эргономичными, особенно учитывая то, что экраны телефонов становятся больше.

В 2021 году Apple изменила браузер Safari в бета-версии iOS 15, разместив строку URL-адресов внизу и обновив его дизайн. Однако к моменту выхода финальной версии в сентябре Apple подкорректировала дизайн и предоставила пользователям возможность вернуть строку URL-адресов в верхнюю часть страницы.

Представитель Apple не ответил на вопрос о том, изменится ли экран вызова и будет ли возможность настраивать его.

Напомним:

Корпорация Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября.

Экономическая правда