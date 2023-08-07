Apple планирует открыть продажи iPhone 15 с 22 сентября – Bloomberg

Корпорация Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября.

Об этом пишет Bloomberg.

"Менее чем за шесть недель до презентации iPhone 15 компания Apple Inc. наконец признала суровую реальность: американский рынок смартфонов погряз в спаде", - пишет агентство.

После сообщения о вялых продажах iPhone в четверг, что привело к падению акций Apple, компания заявила, что "рынок смартфонов в Соединенных Штатах в течение последних нескольких кварталов находится в состоянии упадка".

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В прошлом квартале продажи iPhone упали на 2,4% до 39,7 миллиарда долларов, что немного ниже прогнозов Уолл-стрит.

Это создает вызов для следующего iPhone, который обещает стать крупнейшим обновлением гаджета за последние три года.

"Когда Apple проводит капитальное обновление смартфонов - как это было с iPhone 6 в 2014 году, iPhone X в 2017 году и iPhone 12 в 2020 году - новые функции обычно продаются сами по себе. В предыдущих примерах компания начинала большие циклы обновления, предлагая большие экраны, обновленный дизайн и 5G-соединение.

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Навороты iPhone 15 были бы такими же привлекательными. Модель Pro содержит треть более тонкие рамки вокруг дисплея, титановую рамку, которая ощущается легче и более премиальной, чем нынешняя конструкция из нержавеющей стали, значительные улучшения камеры, порт для зарядки USB-C и гораздо более быстрый процессор.

Но перспективы продаж нового iPhone будут зависеть не только от его характеристик. Apple придется приложить больше усилий, чтобы убедить покупателей открыть свои кошельки", - добавляет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его данным, новый iPhone 15 поступит в продажу примерно 22 сентября - после презентации, запланированной на 12 или 13 сентября.

Настоящим испытанием для Apple станет праздничный квартал, период продаж которого продлится с октября по декабрь, прогнозирует Гурман.

Также ожидается, что в сентябре Apple покажет часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

Экономическая правда