Ощадбанк відмовився повертати фізичну ідентифікацію ВПО через критику правозахисників

Ощадбанк не буде повертати з 1 вересня фізичну ідентифікацію у своїх відділеннях внутрішньопереміщених осіб, які отримують соціальні виплати і пенсії.

Таке рішення було ухвалене після критики з боку правозахисних організацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Повернення фізичної ідентифікації у відділеннях для ВПО і початок розсилки відповідних смс-повідомлень розкритикували правозахисники як дискримінаційне і складне у виконанні", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники вказують на наступні обставини:

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вони називають несправедливими менші терміни ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком війни,

іншими важливими факторами проти повернення ідентифікації правозахисники назвали доступність і безпеку її проходження громадянами, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, у зоні бойових дій.

"Для багатьох шлях до відділення банку дуже небезпечний і обтяжливий", - вважають фахівці.

Таким чином, на їхню думку, "через зазначені бар'єри значна частина переселенців не може вчасно пройти ідентифікацію і може втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу".

Після звернення Ощадбанку до Координаційного штабу із питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під головуванням віцепрем'єрки Ірини Верещук було ухвалено рішення:

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для виплат ВПО від ідентифікації відмовитися повністю, оскільки термін виплат обмежений 6 місяцями,

а для одержувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024 року.

У зв'язку з цим Ощадбанк припинить смс-розсилку переселенцям про проходження до 1 вересня фізидентифікації.

Як зазначено в повідомленні пресслужби банку, Міністерство соціальної політики вже напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які буде ухвалено найближчим часом.

Нагадуємо:

Минулого тижня Ощадбанк, у зв’язку з закінченням карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, оголосив про відновлення процедури фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги, що належать до внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Це питання регулюється постановою Кабінету Міністрів №637 від 5 листопада 2014 року. Тож, для скасування фізичної ідентифікації необхідно внести зміни до урядового підзаконного акту.

На сьогодні пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.

Усі вони повинні особисто з'явитись у будь-яке відділення Ощадбанку, аби пройти там ідентифікацію. Тим, хто її не пройде, банк блокує виплати.