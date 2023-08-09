"Оператор ГТС" может выйти на рынок электроэнергии

Принятый Верховной Радой закон по оптимизации структуры собственности "Оператора ГТС" ("ОГТСУ") позволяет перепрофилировать часть компрессорных станций в газовые электростанции.

Об этом сообщил в Facebook бывший гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

По его словам, Рада в законопроекте № 9311-1-д одобрила правку главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.

Согласно правке, "ОГТСУ" на период до 1 января 2027 года имеет право получить лицензию по производству электроэнергии и стать производителем электроэнергии из природного газа на электроустановках.

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"Эта правка позволит "ОГТСУ" перепрофилировать часть компрессорных станций, которые уже не используются для транзита, в газовые электростанции, которые смогут производить электрическую энергию и балансировать энергосистему", - пояснил Макогон.

Напомним:

Верховная Рада 28 июля приняла в целом законопроект № 9311-1-д о реформировании корпоративного управления "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ").

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Экономическая правда