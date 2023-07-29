Рада приняла закон о реформе корпоративного управления "Оператора ГТС"

Верховная Рада 28 июля приняла в целом законопроект № 9311-1-д о реформировании корпоративного управления "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ").

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Отмечается, что принятый закон основывается на предыдущей версии законопроекта № 9311-1, который был подан народными депутатами Максимом Хлапуком (фракция "Голос"), Ярославом Железняком ("Голос") и другими нардепами.

"Авторами законопроекта являются члены команды SOE Weekly Александр Лысенко и Андрей Бойцун.

Реклама:

Позже законопроект № 9311-1 был доработан энергетическим комитетом Верховной Рады, после чего тот стал законопроектом № 9311-1-д. Эта версия была внесена председателем комитета Андреем Герусом ("Слуга народа"), Максимом Хлапуком ("Голос") и другими членами Комитета.

В частности, законопроект № 9311-1-д, предусматривает все предохранители, которые содержались в версии № 9311-1, необходимые для обеспечения надлежащей имплементации реформы корпоративного управления в "ОГТСУ", - говорится в дайджесте.

Так, законопроект определяет следующие шаги по оптимизации структуры собственности и внедрения надлежащей системы корпоративного управления "ОГТСУ":

Реклама:

Присоединить "МГУ" к "ОГТСУ", что в результате приведет к ликвидации (прекращению) "МГУ". Это предусматривает передачу корпоративных прав "ОГТСУ" от "МГУ" непосредственно в Минэнерго и принятие нового устава "ОГТСУ", который вводит наблюдательный совет как орган управления компании.

После завершения процедуры присоединения до 31 октября 2023 года должен быть назначен новый наблюдательный совет "ОГТСУ". К этому времени, функции наблюдательного совета "ОГТСУ" будет выполнять текущий состав наблюдательного совета "МГУ".

Законопроект приняли в первом чтении на заседании Верховной Рады 13 июля, а 28 июля - в целом. Для вступления в силу закон еще должен быть подписан президентом.

Секретариат Энергетического Сообщества поприветствовал принятие этого закона и отметил его важность для реформы корпоративного управления в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала МВФ завершить реформу корпоративного управления "ОГТСУ" до конца октября 2023 года.

Согласно этому обязательству, украинская власть должна передать акции "ОГТСУ" от "МГУ" в Министерство энергетики и принять новый устав "ОГТСУ".

Устав должен быть разработан совместно с украинским энергетическим регулятором (НКРЭКУ) и Секретариатом Энергетического Сообщества и утвержден до конца июля 2023 года.

После того, как законопроект № 9311-1-д вступит в силу, в устав "ОГТСУ" должны быть внесены изменения, необходимые для создания в компании нового наблюдательного совета через конкурентную и прозрачную процедуры назначения, а сам наблюдательный совет должен быть назначен до конца октября 2023 года.

Читайте подробнее: Рада приняла закон о реформе "Оператора ГТС", государственный "Сенс Банк" получил новое руководство

Экономическая правда