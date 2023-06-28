Производитель алкоголя Bacardi, который обещал покинуть РФ, увеличил прибыль в стране втрое

Производитель алкоголя Bacardi International, который сразу после начала полномасштабной войны в Украине объявил, что прекратит экспорт алкоголя в РФ и заморозит инвестиции в рекламу, увеличил прибыль российского филиала в прошлом году в три раза.

Об этом пишет The Bell.

Так, в марте 2022 года Bacardi International разместила на своем сайте заявление, осуждающее нападение России на Украину. Тогда компания обещала пожертвовать 1 млн долл Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу.

"После того, как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг (но они по-прежнему доступны в сохраненной версии страницы)", - пишет издание.

При этом, добавляет The Bell, финансовые показатели дочерней компании Bacardi ООО "Бакарди Рус" за год значительно выросли.

Из ее отчетности следует, что по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств "Бакарди Рус" (собственных материальных активов, используемых компанией для производства товаров и оказания услуг) выросла с 57 до 850 млн рублей. Выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд рублей до 32,6 млрд, а чистая прибыль выросла втрое - с 1,5 до почти 4,7 млрд рублей.

Кроме того, добавляет издание, продолжает действовать соглашение о контрактном розливе бренда виски William Lawson's, принадлежащего Bacardi, на заводе "Георгиевский".

По открытым данным, только за конец октября 2022 года ООО "Завод Георгиевский. Традиции Качества" получил от John Dewar & Sons Limited 227 тысяч литров дистиллята с содержанием алкоголя 65,8%. При разведении до потребительской крепости в 40%, подсчитало издание, из такого количества можно получить 373,4 тысячи литров виски.

Bacardi также заявляла о прекращении инвестиций в рекламу, но расходы "Бакарди Рус" на продвижение продукции превысили в 2022 году 6,7 миллиарда рублей, что лишь немного меньше, чем годом ранее, когда на эти цели было потрачено 7,042 миллиарда рублей.

Продукцию Bacardi благодаря российским партнерам компании можно приобрести и на оккупированных РФ территориях - в Донецке, Луганске и в Крыму, добавляет The Bell.

При этом на запросы The Bell в пресс-службе и маркетинге Bacardi в США не ответили. Также без ответа оставил обращение издания за комментариями и директор Bacardi по связям с госорганами в Восточной Европе Сергей Пономарев.

Компании Bacardi, кроме одноименного рома, принадлежат такие бренды, как водка Grey Goose, текила Patrón, виски Aberfeldy, Dewar's, William Lawson's, джин Bombay Sapphire, вермуты и вина Martini & Rossi и многие другие.

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Экономическая правда