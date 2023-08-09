Volkswagen обошел Tesla по продажам электромобилей в Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen с начала 2023 года продал в Германии 41 475 электромобилей, а Tesla - 40 298.

Об этом сообщает Bild на русском.

Отмечается, что на сегодня доля электрокаров от общего количества автомобилей в Германии составляет около 16%.

По словам обозревателя Bild Нильса Коттмана, в целом немецкие автопроизводители "проспали" бум электротранспорта. Мировым лидером в этой сфере стал Китай - сейчас там сосредоточена половина всех электромобилей мира.

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В 2022 году на первое место по их продажам в КНР вышел местный производитель BYD (1,8 млн), на второе - Tesla (1,3 млн). Volkswagen продал в Китае 831 тыс электрокаров.

Напомним:

В июле украинцы приобрели почти 3,5 тысячи электромобилей.

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Самым популярным новым электромобилем на рынке в июле был Volkswagen ID.4. Среди впервые зарегистрированных подержанных электромобилей продолжает лидировать Nissan Leaf.

Экономическая правда