Volkswagen обошел Tesla по продажам электромобилей в Германии
Немецкий автоконцерн Volkswagen с начала 2023 года продал в Германии 41 475 электромобилей, а Tesla - 40 298.
Об этом сообщает Bild на русском.
Отмечается, что на сегодня доля электрокаров от общего количества автомобилей в Германии составляет около 16%.
По словам обозревателя Bild Нильса Коттмана, в целом немецкие автопроизводители "проспали" бум электротранспорта. Мировым лидером в этой сфере стал Китай - сейчас там сосредоточена половина всех электромобилей мира.
В 2022 году на первое место по их продажам в КНР вышел местный производитель BYD (1,8 млн), на второе - Tesla (1,3 млн). Volkswagen продал в Китае 831 тыс электрокаров.
Напомним:
В июле украинцы приобрели почти 3,5 тысячи электромобилей.
Самым популярным новым электромобилем на рынке в июле был Volkswagen ID.4. Среди впервые зарегистрированных подержанных электромобилей продолжает лидировать Nissan Leaf.
Экономическая правда