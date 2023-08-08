Рынок недвижимости Киева: застройщики вынуждены реагировать на сокращение спроса

Средняя цена на первичном рынке Киева по итогам января-июня 2023 года снизилась на 4% по сравнению с началом года - до $1955/кв. м.

Об этом говорится в исследовании инвестиционно-девелоперской компании City One Development, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В целом по итогам первого полугодия цены практически вернулись к довоенному уровню", - отмечают аналитики компании.

Согласно исследованию, в течение первого военного года средняя цена в Киеве на первичном рынке выросла на 4% из-за подорожания и дефицита материалов, повышения рисков, использования генераторов, усложнения и удорожания процессов строительства. В то же время курс доллара вырос с $27 до 37 грн/$, и застройщики увеличили цены на первичном рынке ЖК в долларовом эквиваленте.

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Однако в первом полугодии 2023 года застройщики были вынуждены реагировать на сокращение спроса.

"Средняя цена снизилась на 4% - до $1955/кв. м, хотя курс доллара остался на том же уровне, что и в начале года - 37 грн/доллар", - прокомментировала аналитик City One Development Елена Ширина.

Однако уменьшение средней цены по рынку произошло преимущественно за счет дорогих сегментов. Премиум-класс снизил цену на 10% - до $4153/кв. м, бизнес-класс - на 7%, до $2377/кв. м.

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В бюджетных сегментах в среднем продолжался небольшой рост цен: в эконом-классе на 2% - до $1077/кв. м, в комфорт-классе - на 1%, до $1372/кв. м.

"В бюджетных сегментах наличие спроса позволяет сохранять и повышать уровень цен. Сокращение спроса в дорогих сегментах заставляет застройщиков не только повышать цены по мере повышения готовности объектов, но и даже уменьшать ценовые диапазоны и давать скидки в объектах на ранних и средних стадиях реализации", - прокомментировала аналитик.

Согласно исследованию, продолжается сокращение объема предложения.

"Многие объекты распроданы, на рынок выходит незначительное количество новых объектов, и обычно это происходит в рамках уже реализованных проектов - в составе новых очередей строительства", - говорится в сообщении.

Для сравнения: до войны в аналитической базе первичного рынка Киева компании City One Development было активно 192 ЖК, в конце 2022 года - 157 ЖК, в середине 2023 года - 151 ЖК.

В целом на рынке наблюдается замедление темпов строительства: заявленные сроки ввода в эксплуатацию переносятся на полгода, а на некоторых объектах - и на более длительный срок.

Среди районов Киева традиционно лидирует Печерский - и по уровню цен на жилье, и по количеству строящихся ЖК. В Печерском районе заявлено к продаже почти такое же количество ЖК (28), как на всем левом берегу столицы (29); при этом цена на Печерске ($3402/кв. м) почти втрое выше, чем в среднем по левому берегу ($1207/кв. м).

"Спрос на первичном рынке в основном остается отложенным из-за рисков ракетных обстрелов, затягивания сроков строительства, сокращения доходов у многих потенциальных покупателей. Люди, которые ранее вкладывали деньги в строительство на ранних этапах, ждут, когда закончится война", - прокомментировала Елена Ширина.

Напоминаем:

В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10% за последний месяц, что эксперты объясняют сезонностью, однако, например, во Львове стоимость аренды в то же время оставалась неизменной.