В Киеве и Львове изменились тенденции стоимости аренды квартир

В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10% за последний месяц, что эксперты объясняют сезонностью, однако, например, во Львове стоимость аренды в это же время оставалась неизменной.

Такие данные приводит приложение поиска аренды квартир Bird, которое специализируется на недвижимости Киева, Львова и Лондона.

Что касается Киева, это прогнозируемый сезонный рост цен, считают аналитики.

"Рост цен связан в первую очередь с сезонностью. Август - традиционно высокий сезон. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка к школе, садику, смена места жительства ближе к учебному заведению и т. д. - спрос растет, а вместе с ним и цена. Уменьшение количества обстрелов столицы по сравнению, например, с маем, или прошлой осенью, также способствует восстановлению рынка", - отмечают эксперты Bird.

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Так, медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в августе увеличилась на 10%, на 2-комнатную на 7% и на 3-комнатную на 5% по сравнению с июлем.

В то же время аренда во Львове никак не выросла за последний месяц, а значит, сезонность на нее пока не повлияла.

Более того, цены на аренду однокомнатной квартиры во Львове все еще остаются выше чем в столице. Однако стоимость аренды 2-комнатных во Львове и Киеве уже сравнялась. А на 3-комнатные меньше, чем в Киеве, аж на 8 500 грн в месяц.

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Медиана цен на аренду в Киеве на сегодня выглядит следующим образом:

1-комнатная - 11 000 грн,

2-комнатная - 16 000 грн,

3-комнатная - 27 500 грн.

Медиана цен на аренду во Львове

1-комнатная - 15 000 грн,

2-комнатная - 16 000 грн,

3-комнатная - 19 000 грн.

Напоминаем:

В апреле 2023 года Bird сообщал, что спрос на аренду квартир в столице на 38% превысил уровень до начала полномасштабной войны, хотя по ценам, как и раньше, львовские квартиры опережали киевские.