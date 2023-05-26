Neuralink Маска получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях

Компания Илона Маска Neuralink, производящая мозговые имплантаты, в четверг заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало "зеленый свет" первому клиническому исследованию на людях.

Об этом пишет Reuters.

"Одобрение FDA является важным первым шагом, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", - говорится в твите Neuralink.

Компания не детализировала цели исследования, отметив лишь, что пока не набирает участников, и больше деталей будет доступно в ближайшее время.

Neuralink и FDA не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.

Маск считает, что имплантаты могут вылечить целый ряд заболеваний, включая ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению, а также сделать возможным просмотр веб-страниц и телепатию. В конце прошлого года он попал в заголовки газет, когда заявил, что настолько уверен в безопасности устройств, что готов имплантировать их своим детям.

По меньшей мере четыре раза с 2019 года Маск прогнозировал, что Neuralink начнет испытания на людях. Но компания обратилась за одобрением FDA только в начале 2022 года, и агентство отклонило заявку, сообщили Reuters в марте семь нынешних и бывших сотрудников.

По словам сотрудников, FDA указало компании Neuralink на несколько проблем, которые необходимо было решить, прежде чем давать разрешение на испытания на людях. Основные проблемы касались литиевой батареи устройства, возможности миграции проводов имплантата в мозге, а также проблемы безопасного извлечения устройства без повреждения мозговой ткани.

Компания Neuralink, основанная в 2016 году, была объектом нескольких федеральных расследований.

В мае американские законодатели призвали регуляторные органы расследовать, не способствовал ли состав комиссии, которая наблюдает за испытаниями на животных в Neuralink, проведению неудачных и поспешных экспериментов.

Отдельно Министерство транспорта выясняет, не перевозила ли компания Neuralink опасные патогены на чипах, извлеченных из мозга обезьян, без надлежащих мер сдерживания.

Офис генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США также расследует деятельность Neuralink на предмет возможных нарушений в сфере защиты прав животных.

Напомним:

Компания Neuralink Илона Маска, занимающаяся мозговыми имплантатами, обратилась к одному из крупнейших нейрохирургических центров США в качестве потенциального партнера для клинических испытаний, поскольку она готовится протестировать свои устройства на людях, как только регуляторы позволят это сделать.

Сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку нейротехнологической компании Neuralink Илона Маска, в которой она просила разрешить ей начать клинические испытания на людях.

Экономическая правда