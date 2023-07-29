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Мінвідновлення у тестовому режимі запускає послугу "єЧерга" для автобусів

Субота, 29 липня 2023, 10:55 - Ігор Пилипів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з 31 липня запускає у тестовому режимі послугу "еЧерга" для перетину кордону автобусами на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідно, щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня водіям чи логістам потрібно зареєструвати автобус в системі "єЧерга" та власне приїхати до кордону в зазначений у маршруті час.

У міністерстві зазначають, що відповідна послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

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"На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час", – пояснюють у міністерстві. 

Наразі тестовий режим "єЧерги" для автобусів використовуватиметься для того, щоб пропрацювати всі технічні нюанси нового сервісу для пасажирських перевізників та згодом масштабувати його на всі пункти пропуску.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, повноцінний запуск "єЧерги" для автобусів черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути. 

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Додається, що запис до "єЧерги" для автобусів буде можливий лише на сайті echerha.gov.ua з 31 липня. Для бронювання місця в черзі варто натиснути "Стати в чергу" та обрати "Автобус", заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис.

Нагадаємо:

Дію електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("еЧерга") буде поширено на автобуси, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, і легкові автомобілі.

Мінвідновлення авто митниця
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