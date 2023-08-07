СМИ узнали первые детали подготовки правительством "Плана Украины" под 50 млрд евро от ЕС

Стали известны первые детали подготовки правительством "Плана Украины", который предусматривает финансирование от ЕС в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Об этом рассказал заместитель Министра экономики Алексей Соболев в своей колонке на ЭП.

План Украины - это комплексный документ, который станет программой восстановления и экономического развития государства на ближайшие 4 года.

Предварительно, он будет состоять из шести основных блоков, которые сформируют комплексное видение развития украинской экономики.

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Это макрофинансовые сценарии восстановления; основные реформы и секторальные реформы (управление госимуществом и приватизация, человеческий капитал, бизнес-климат, финансовый сектор), стратегии развития ключевых секторов экономики. А также блок по увеличению способности для усвоения инвестиций, и кроссекционные темы - евроинтеграция, цифровизация, региональное развитие и климат.

Уже есть кроссекторальные наработки и общее видение курса восстановления.

А через три месяца должен быть создан детальный План, по которому будет идти работа следующие 4 года.

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Согласно регламенту, предложенному Еврокомиссией, план будет проверяться ежеквартально.

За выполненные индикаторы будут поступать деньги, за невыполненные - нет. Поэтому индикаторов не может быть очень много и все они должны быть очень важны и одновременно реалистичны.



Также, известно, что на сегодня при министерстве экономики создано пять секторальных групп - в них вошел аграрной промышленности, энергетического сектора, ИТ и коммуникаций, транспорт и логистика и промышленность (машиностроение, критические материалы).

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Еще пять планируют создать до конца августа. В них войдет бизнес из отраслей машиностроения, строительства, фармы и медицины, культуры и креативных индустрий, обрабатывающей промышленности.

В то же время к группам могут присоединиться представители разных компаний и бизнес-ассоциаций, ограничений нет.

Но к формированию предложений по "Плану Украины" будут привлечены только представители первых пяти групп.

Предложения от бизнеса станут основой при определении стратегических секторов экономики и будут учтены в разделах, касающихся реформ и освоения инвестиций.

Вторая составляющая работы с бизнесом - это разработка секторальных стратегий развития на 10 лет, которые будут утверждены профильными министерствами.

Известно, что первая встреча в рамках секторальных групп прошла 31 июля для сектора аграрной промышленности. На ней присутствовали представители более 50 отраслевых ассоциаций и частного бизнеса. Об этом говорят два участника, которые присутствовали на встрече. Оба отказались уточнить, о каких именно компаниях идет речь.

Среди бизнес-ассоциаций были делегаты от "Украинской зерновой ассоциации", "Союза птицеводов Украины", "Союза молочных предприятий Украины" и др. От министерства экономики - заместитель министра Надежда Бегун, а от Министерства аграрной политики - заместитель министра Маркиян Дмитрасевич. Также - специалисты Киевской школы экономики (КШЭ) и Deloitte. Представители ОП не принимали участия во встрече.

Встреча была более ознакомительная, конкретных проектов не обсуждали.

Более подробную анкету с конкретными критериями будущих проектов должны прислать бизнесу до следующей встречи.

Главный критерий - инициатива от бизнеса должна быть реалистична и иметь экономический эффект для государства. Приоритет будет предоставляться крупным проектам от $1 млн.

Пока нет четкого ответа, в каком виде проекты войдут в план Украины, вероятно это будет на уровне развития секторов.

Например, в рамках определенной суммы на программу переработки будут финансироваться отдельные проекты по этому направлению. Еще одна задача для бизнеса во время работы в группах - разработать предложения реформ для профильных министерств.

Группы будут проходить каждые две недели. Следующая секторальная группа по энергетике должна состояться в середине августа.

Напоминаем:

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов. Финансовая помощь рассчитана на ближайшие четыре года.

Проект финансирования Украины должен утвердить Европарламент.

При этом, украинские власти планируют сосредоточиться на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.

Среди необходимых изменений, которые выделяет Европейская комиссия - реформа государственного управления, верховенства права и борьба с коррупцией.

Программа содержит три основных компонента.

Первый - финансовая поддержка. Основой для этого станет "План Украины", который сейчас готовит правительство. Фактически это план развития экономики на следующие четыре года с программой необходимых реформ и стратегических секторов, в которые будут направлены средства.

Предварительно это будут ежеквартальные выплаты за выполнение конкретных реформ. В течение четырех лет непосредственно бюджет может получить €38 млрд.

Второй компонент - привлечение государственных и частных инвестиций в поддержку "Плана Украины". Это €8 млрд на четыре года в виде гарантий (кредитов) или других финансовых инструментов, но с долей бизнеса. Условно на €8 млрд под гарантии должно приходиться €16 млрд инвестиций бизнеса.

Именно для работы над этим направлением в министерстве экономики уже созданы пять секторальных групп. И планируется создать еще пять.

Третий компонент - техническая помощь на усиление институциональной способности и гармонизации законодательства ЕС (EU acquis). На это предусмотрено €2,5 млрд на четыре года. Часть из этих денег пойдет на компенсацию процентов по тем деньгам, которые будут предоставляться не грантами, а кредитами.

Все три компонента в определенном виде должны стать частью "Плана Украины".

Подготовку документа правительству нужно завершить в сентябре-октябре.