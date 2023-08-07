Нацбанк назначил проверки двух банков на соблюдение валютного и санкционного законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке 3/4.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

"План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений", – подчеркивается в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, выездная проверка А-Банка состоится в третьем квартале этого года, а Банка 3/4 - в четвертом.

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Из небанковских учреждений в третьем квартале выездная проверка будет проведена в "Укрпочте" и ЧАО "СК "Арсенал Страхование", а в IV квартале – в ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" и ООО "ФК "ЭВО".

"Возобновление осуществления Национальным банком плановых выездных проверок состоялось в связи с отменой на всей территории Украины карантина", – уточнили в НБУ.

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3 августа НБУ сообщил, что в четвертом квартале этого года возобновит плановые инспекции банков и начнет их с восьми банков. В их число также попали А-Банк и Банк 3/4.

"План инспекционных проверок составлен с учетом риск-ориентированного подхода, учитывая специфику и сложность операций банка, уровень рисков его деятельности и определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - процесс надзорной проверки и оценки)", – указал тогда регулятор.

Запрет на проведение во военного положения плановых выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Нацбанк отменил постановлением от 27 июля 2023 года.