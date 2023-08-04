Нацбанк идет с проверкой в 8 банков: возобновлены плановые инспекции

Правление Национального банка Украины решило возобновить инспекционные проверки банков, приостановленные с марта 2020 года в связи с COVID-19, и утвердило план их проведения на IV квартал 2023 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Нацбанк назвал первые 8 банков, которые будут проинспектированы.

Так, в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков, в частности А-Банка, Банка ¾, ТАСкомбанка и МТБ Банка.

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В их число также вошли банки ЕПБ, "Глобус", Скай Банк и Банк Фамильный.

"План инспекционных проверок составлен с учетом риск-ориентированного подхода, учитывая специфику и сложность операций банка, уровень рисков его деятельности и определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - процесс надзорной проверки и оценки)", – указал регулятор.

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В мае Нацбанк начал оценку устойчивости банков для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени.