Одна из украинских авиакомпаний хочет возобновить полеты из Ужгорода

Air Ocean Airlines

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из Ужгорода.

Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига, передает avianews.

По его словам, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным. Аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, и самолет сразу же после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

"Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", - отметила авиакомпания в обосновании, которое она направила украинским властям.

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С 2021 года Air Ocean Airlines работала как региональный авиаперевозчик с полным сервисом и выполняла рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков. Однако уже в январе 2022 компания сообщила, что отменяет все рейсы на два месяца.

Air Ocean Airlines выполняла рейсы на самолетах Ан-148, владельцем которых является кипрская компания Cyprus Aircraft Leasing 2. В мае этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Cyprus Aircraft Leasing 2, предусматривающих блокировку активов компании.

Компания заявляет о готовности аренды Ан-148 прямо у государства после завершения процедуры их национализации.

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Если аэропорт Ужгород не откроют для выполнения рейсов с пассажирами, Air Ocean Airlines готова работать за границей на условиях мокрого лизинга — сдавать самолеты вместе с экипажами в аренду другим авиаперевозчикам, как SkyUp, Роза Ветров, Skyline Express (ранее Azur Air Ukraine).

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Напоминаем:

Воздушные силы скептически относятся к заявлениям о возможности возобновления полетов гражданской авиации в Украине до прекращения войны.

Ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров по частичному открытию воздушного пространства.