Турецкая Baykar подписала рекордное экспортное соглашение: будут поставлять БПЛА Саудовской Аравии

Турецкая компания Baykar – производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 – подписала соглашение об экспорте и сотрудничестве с Минобороны Саудовской Аравии. Подписанный документ стал самым крупным экспортным контрактом в истории Турции.

Об этом компания сообщила в X (Twitter), передает Укринформ.

"Подписав с Саудовской Аравией крупнейшее экспортное соглашение в области обороны и аэрокосмической отрасли в истории нашей страны, мы также заключили Соглашение о локализации технологий для Bayraktar AKINCI из SAMI Defense (дочерняя компания Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии – ред.)" – сообщили в компании.

Кроме того, на церемонии подписания гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявил о готовности компании делиться технологиями.

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"Мы делились и продолжаем делиться инновационными технологиями, включая Bayraktar AKINCI. Разработка такой высокотехнологичной платформы как Bayraktar AKINCI без сомнения неоценима.

Bayraktar AKINCI не является обычным оружием или летательным аппаратом. Это умный летающий робот, оснащенный десятками компьютеров, десятками тысяч строк кода и искусственным интеллектом… Мы координируем необходимые шаги по проекту с учреждениями Саудовской Аравии, регуляторами и местной промышленностью", - сказал он.

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Министерство обороны и турецкая компания Baykar Makina заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.