За 10 лет спрос на электроэнергию вырастет вдвое с начала войны - Минэнерго

По прогнозам Министерства энергетики и аудиторской компании KPMG, к 2032 году спрос на электроэнергию вдвое превысит спрос до начала большой войны.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики и результатах встречи секторальной рабочей группы по энергетике в рамках работы над программой Ukraine Facility.

Основными драйверами роста станут процессы послевоенного восстановления, экспортоориентированные отрасли, а также рост количества бытовых потребителей.

Минэкономики, Минэнерго при аналитико-консалтинговой поддержке Киевской школы экономики работают над Планом Украины для реализации программы Ukraine Facility и разработки отраслевых стратегий развития.

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"Мы разрабатываем секторальный план с пониманием перспектив вступления Украины в Европейский Союз. Наша цель – достичь безуглеродности к 2050 году путем роста доли зеленой генерации, развития атомной энергетики и внедрения мер по энергоэффективности. Евроинтеграция энергетических рынков является условием достижения стабильности энергосистемы, повышения ее адекватности, устойчивости и постоянства", - отметил во вступительном слове заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков.

В ходе встречи секторальной группы по энергетике участники высказали предложения о необходимости детального анализа потенциальных рынков электроэнергии, реалистической оценки спроса в отдельных регионах и развития условий локализации производства энергетического оборудования в Украине через привлечение дополнительных инвестиций.

Напоминаем:

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" зафиксировала наибольший максимум потребления в энергосистеме за все выходные лета – в субботу, 5 августа.