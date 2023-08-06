Программа "єВідновлення": пострадавшим уже согласовали выплаты более чем на 460 миллионов
Получение компенсации по программе "єВідновлення" уже согласовали 6 тысячам заявителей, они получают выплаты на 463 миллиона гривен в целом.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Уже есть первые результаты: почти 33 тыс. заявок, одобрено около 6 тыс., почти полмиллиарда гривен насчитали. Люди делают ремонты и механизм работает", – рассказал министр.
В частности, в Киеве подано 740 заявок на получение помощи, из них согласовано – 344, в Буче – 877 всего и 491 обработанную заявку, в Изюме – 1227 и 519 соответственно, в Херсоне – 1055 и 136.
По данным Минвосстановления, в "Дії" зарегистрировано 487 тысяч сообщений о повреждении или разрушении имущества.
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В Украине заработала программа "єВідновлення": как получить компенсацию
Напоминаем:
Люди, которые уже сделали ремонты поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию - Кабинет министров внес изменения в программу "єВідновлення".