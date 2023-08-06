Бой между Цукербергом и Маском будет транслироваться в прямом эфире на Х (Twitter)

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Основатель Space X и Tesla, а также владелец социальной платформы Х (ранее известной как Twitter) Илон Маск заявил, что предложенный им бой в клетке с генеральным директором Meta Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.

Об этом сообщает Reuters.

"Бой Цук против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", - написал Маск в посту на X, не сообщая никаких подробностей.

Ранее в воскресенье Маск заявил, что он "поднимал тяжести в течение дня, готовясь к бою", добавив, что у него не было времени на тренировку, и поэтому он берет тяжести на работу.

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Когда пользователь на X спросил Маска о смысле боя, Маск ответил, что "это цивилизованная форма войны, а мужчины любят войну.

Напоминаем:

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне – клетке для боев.

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История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.