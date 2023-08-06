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В Ираке заблокировали Telegram

Воскресенье, 6 августа 2023, 16:32 - Анастасия Жарикова

Министерство связи Ирака заблокировало приложение для обмена сообщениями Telegram по соображениям национальной безопасности и с целью сохранения целостности личных данных пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

Приложение широко используется в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей и для обмена содержимым.

Некоторые каналы содержат множество персональных данных, включая имена, адреса и родственные связи иракцев.

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В заявлении министерства говорится, что оно попросило приложение закрыть "платформы, через которые идет утечка данных официальных государственных учреждений и личных данных граждан, но компания не ответила и не реагировала ни на один из этих запросов".

"Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения взглядов и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов", - говорится в сообщении.

В Telegram пока не ответили на запрос о комментарии от Reuters.

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