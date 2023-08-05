Атака на корабль возле Новороссийска может повлиять на экспорт российской нефти - FT

Атака украинского морского беспилотника, который повредил военно-морской корабль РФ возле порта Новороссийск, поставила под угрозу инфраструктуру экспорта российской нефти в Черном море.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что СБУ вместе с военно-морскими силами Украины нанесли удар беспилотником по российскому военно-морскому кораблю возле порта Новороссийск. Этот удар повредил корабль и, возможно, поставил под угрозу инфраструктуру экспорта нефти, которая помогает финансировать вторжение России в Украину.

"Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. США возглавили усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост цен и нанести ущерб мировой экономике", - говорится в сообщении.

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Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России, экспортирующим около 600 тыс баррелей в день. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума с мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, которая проводит исследования сырьевых товаров в RBC Capital Markets, США не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок.

Она добавила, что одно беспокойство Вашингтона заключается в том, что западную поддержку Украины будет труднее поддерживать, если возникнет более широкий энергетический кризис.

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В целом цены на нефть выросли почти на 15 процентов за последний месяц до почти 85 долларов за баррель, но реакция рынка на нападение в пятницу 4 августа была относительно приглушенной: нефть Brent подорожала на 1,2 процента до 86 долларов за баррель.

Напомним:

Украина в пятницу, 4 августа, опубликовала прибрежное сообщение, которым объявила акватории шести российских портов в Черном море находящимися под военной угрозой.

После выхода из "зерновой инициативы" РФ заявила, что все суда, которые будут направляться в украинские морские порты с 20 июля, будут рассматриваться агрессором как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Тогда же Украина выпустила зеркальное заявление, предупредив о том, что будет рассматривать все суда, которые будут направляться в порты РФ или оккупированные украинские порты, как перевозящие грузы военного назначения.

Вечером в пятницу, 4 августа, в результате атаки морских беспилотников в Керченском проливе был поврежден российский танкер-химовоз "SIG". В России говорят, что разлива топлива из танкера не зафиксировано.

Впоследствии Интерфакс-Украина со ссылкой на собеседника в Службе безопасности Украины сообщило, что за спецоперацией стоит СБУ.