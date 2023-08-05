Китай становится менее важным рынком для немецких экспортеров - Reuters

Китай теряет свое значение как рынок для немецких экспортеров, поскольку Берлин и Пекин переосмысливают свои экономические связи.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным немецкого статистического управления, даже после отмены Пекином ограничений по пандемии экспорт в Китай составил лишь 6,2% от общего объема немецкого экспорта в первой половине года - это самая низкая доля с 2016 года.

После пика в 7,9% в 2020 году доля немецкого экспорта, поступающего в Китай, постоянно снижается, упав до 7,5% в 2021 году и до 6,8% в 2022 году.

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Отмечается, что одной из причин замедления является то, что рост азиатского гиганта замедляется. Экономика Китая выросла лишь на 0,8% во втором квартале, поскольку восстановление после COVID затормозилось после роста на 2,2% в первом квартале.

В первом полугодии Германия экспортировала товаров на сумму 791,5 млрд евро, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Распределение по направлениям показывает, что в первой половине 2023 года Германия экспортировала в Соединенные Штаты товаров на сумму 78 млрд евро, что на 4,8% больше, чем в прошлом году, тогда как Китай получил экспорт из Германии на сумму 49,4 млрд евро, что на 8,4% меньше.

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Напомним:

Президент США Джо Байден планирует подписать указ об ограничении критически важных американских технологических инвестиций в Китай до середины августа.

Экономическая правда.