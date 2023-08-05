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Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы

Суббота, 5 августа 2023, 12:27 - Дана Гордийчук
 
фото: marinetraffic

Украина в пятницу, 4 августа, опубликовала прибрежное уведомление, которым объявила акватории шести российских портов в Черном море находящимися под военной угрозой.

Об этом говорится в прибрежном уведомлении №118, опубликованном на сайте Госгидрографии.

В сообщении отмечается, что речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

 
СООБЩЕНИЕ: ГОСГИДРОГРАФИЯ

Основанием такого объявления служит приказ № 5 Военно-морских сил Украины от 04 августа 2023 года.

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Напоминаем:

После выхода из "зерновой инициативы" РФ заявила, что все суда, которые будут направляться в украинские морские порты с 20 июля, будут рассматриваться агрессором как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Тогда же Украина выпустила зеркальное заявление, предупредив о том, что будет рассматривать все суда, которые будут направляться в порты РФ или оккупированные украинские порты, как перевозящие грузы военного назначения.

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Вечером в пятницу, 4 августа, в результате атаки морских беспилотников в Керченском проливе был поврежден российский танкер-химовоз "SIG". В России говорят, что разлива топлива из танкера не зафиксировано разлива топлива из танкера, утверждают российские медиа.

Впоследствии Интерфакс-Украина со ссылкой на собеседника в Службе безопасности Украины сообщило, что за спецоперацией стоит СБУ.

РФ порты война
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