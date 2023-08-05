Германия с 24 февраля предоставила Украине 1,55 миллиарда долларов финансовой помощи

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Германия с начала большой войны предоставила 1,55 млрд долл финансовой помощи для Украины, значительная часть финансирования была направлена в форме грантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Финансовая, военная и гуманитарная помощь являются чрезвычайно важными для эффективного противостояния агрессии. И Германия является одним из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий РФ", - сказал министр финансов Сергей Марченко во время встречи с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Германия в Украине Мартином Егером.

Кроме того, были обсуждены вопросы текущей экономической ситуации, финансовые вызовы во время военного положения, путь европейской интеграции Украины и инициатива ЕС по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility) для оказания поддержки, сотрудничество с МВФ, а также потребности в следующий бюджетный период.

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Всего с начала полномасштабного вторжения Правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долл США. Львиная часть финансирования была направлена в форме грантов, что чрезвычайно важно. Поскольку это позволяет нам уменьшить долговую нагрузку в будущем.

Добавляется что, во время встречи Мартин Егер заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины в борьбе с агрессором.

Напомним:

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В государственный бюджет во вторник, 25 июля, поступил шестой транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 1,5 миллиарда евро.

Экономическая правда.